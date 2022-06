Vorher-Nachher: ​​Neuer Look für Haus und Terrasse

Der Essbereich hat wohl eine der auffälligsten Veränderungen in diesem Haus hingelegt. Mit Liebe zum Detail wurde ein Raum geschaffen, der Persönlichkeit hat und sehr einladend wirkt. Die Eleganz kommt dank der neobarocken Möbel in heller Farbgebung und der ausgesuchten Dekoration auch nicht zu kurz. An dem runden Tisch kann ein reger Austausch stattfinden, genau das, was in einem Esszimmer wichtig ist.