7 tägliche Gewohnheiten, mit denen dein Zuhause sauber bleibt!

Für Schlaf- und Wohnzimmer gilt: Möbel mit Schubladen sind Gold wert! Denn darin lässt sich all der Kleinkram verstauen, den man zwar nicht jeden Tag braucht, von dem man sich aber auch nicht trennen kann. Inbesondere im Wohnzimmer macht es beispielsweise einen beachtlichen Unterschied, ob Fernbedienungen und Zeitschriften auf dem Tisch herumliegen oder ordentlich in der Schublade verstaut sind. Doch Achtung: Man neigt schnell dazu, alles Mögliche in die Schubladen zu verfrachten, anstatt es ordentlich an Ort und Stelle zu räumen. Deshalb am besten einmal in der Woche einen Blick in die Schublade werfen und alles Überflüssige rausräumen.