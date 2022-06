13 fantastische Grills für die perfekte Grillparty

Die Fußball-EM ist in vollem Gange, die Sonne lacht und was macht der Deutsche da am liebsten? Richtig, eine Grillparty schmeißen. Zwischen Anstoß, Abseits und Elfmeter wird gegrillt, was die Kohle hergibt. Freunde und Familie kommen zusammen und lassen sich Würstchen und Co. ordentlich schmecken. Elementar wichtig ist hier natürlich der perfekte Grill! 13 ist zwar als Unglückszahl verschrien, heute zeigen unsere Modelle aber 13 Mal unübertreffliches Grillglück!