6 schlechte Angewohnheiten, bei denen sich jeder ertappt fühlt

Wenn um den Haushalt geht, gibt es so viele schlechte Gewohnheiten, die wir einfach nicht losbekommen. Wir warten mit dem Putzen, bis es wirklich nicht mehr geht, kehren Staub unter den Teppich oder vergessen, das Sofa zu reinigen. Viele solcher Angewohnheiten sind vielleicht nicht weiter schlimm. Manche von ihnen können sich aber als negatives Verhaltensmuster festsetzen und schließlich dazu führen, dass wir unser Zuhause vernachlässigen. Aus diesem Grund sollte jeder von uns einmal in sich gehen und prüfen, ob er nicht eigentlich manche Dinge so schnell wie möglich ändern sollte.

Heute präsentieren wir euch 6 schlechte Angewohnheiten, die ihr wahrscheinlich alle mehr oder weniger unbewusst macht. Vielleicht kann dieses Ideenbuch der erste Schritt zur Besserung sein!