7 Tipps für das perfekte Arbeitszimmer

Dieses Arbeitszimmer lädt zum Wegträumen ein. Klare Linien und kräftige Farben verbinden sich mit minimalistischem Dekor in einem lichtdurchfluteten Raum. Der Schreibtisch aus dunkelrotem Holz wird von einem ergonomisch designten Bürostuhl in einem tiefen Dunkelblau perfekt ergänzt. Einzige Deko in dem Raum: eine umgedrehte Trompete in der Ecke. Die Wände sind in einem hellen Weiß gestrichen, wodurch die naturbelassenen Holzstreben an der Decke in den Mittelpunkt gerückt werden. Durch das große Fenster, gegen das der Schreibtisch ausgerichtet ist, flutet Sonnenlicht herein.

Sicherlich fehlt hier etwas Stauraum für Akten, Ordner und andere Büroartikel. Was wir aber von diesem minimalistischen Arbeitszimmer lernen können, ist die Kunst der Entrümpelung. In einem geordneten, fast leeren Zimmer bleibt mehr Raum für Fantasie, wovon letztendlich auch unsere Arbeit profitiert.