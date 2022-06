homify 360°: Traumvilla in Praia da Luz

Habt ihr auch Lust auf einen ausgedehnten Strandurlaub? Nach den folgenden Bildern dieser Villa in Praia da Luz, Portugal, ganz sicher!

Das Örtchen war vor nicht allzu langer Zeit noch ein verschlafenes Fischerdorf, wandelte sich aber in den letzten Jahren zum absoluten Touristen-Hotspot. Um von dem Getümmel am Strand wegzukommen, haben sich die Bauherren dieser Villa ein modernes Paradies samt minimalistischer schwarz-weißer Einrichtung von unseren Experten schaffen lassen. Im eigenen Pool wird so der Ausblick auf die einzigartige Küste der Algarve genossen oder ein Meeting unter freiem Himmel abgehalten. Und bei milden Temperaturen bis tief in den Herbst hinein kann man sich auch ganz sicher lange an dem großzügigen Außenbereich erfreuen.