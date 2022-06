7 kleine Gärten, die einfach bezaubern

In kleinen Gärten ist die Quadratmeterzahl begrenzt. Viele Ideen lassen sich kaum umsetzen oder wir müssen uns für einige wenige entscheiden. Kurzum: Kleine Gärten schränken uns scheinbar in unserer kreativen Entfaltung ein. Doch wie das Beispiel zeigt, können manche Ideen auch auf kleinem Platz realisiert werden. In jedem Garten gibt es tote Winkel, die für dekorative Zwecke genutzt werden können. Hier wurde die aktuelle Trend-Kombination von Kies und Pflanzen umgesetzt. Dies gibt dem Garten eindeutig mehr Persönlichkeit.

Ihr benötigt professionelle Beratung für eure Gartengestaltung? Kontaktiert einfach einen unserer Landschaftsarchitekten.