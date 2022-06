Komplettverwandlung einer Küche: aus urig wird modern

Was von vornherein feststand: Diese Küche hat definitiv Potenzial, das lediglich aufgedeckt werden muss. Ein außergewöhnliches Merkmal war die asymmetrische Platzierung der Küchenschränke. Diese gab der Küche Charakter und sollte bewahrt werden. Bevor mit den tatsächlichen Renovierungsarbeiten begonnen werden konnte, musste ein durchdachtes Konzept entworfen und die Küche neu geplant werden, das zum einen die ursprünglichen Charakteristika berücksichtigt, aber auch die Küche in ein völlig neues Gewand kleidet. Wir glauben, das ist den Küchenprofis in jedem Fall gelungen.