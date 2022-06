Modernes Traumhaus mit überraschender Einrichtung

Was tun, wenn sich ein Bauherr für sein Grundstück mitten in England ein südostasiatisch inspiriertes Haus wünscht, das sich trotzdem harmonisch in seine Umgebung einfügen soll? Unsere Experten von Baufritz stellten sich dieser Herausforderung und entwarfen für ihre Kunden ein echtes Traumhaus, das die perfekte Balance findet zwischen exotischem Tropenzauber und moderner britischer Architektur. Auf diese Weise entstand ein einzigartiges und unverwechselbares Zuhause mit persönlicher Note, das dennoch authentisch wirkt und sich wie selbstverständlich dem architektonischen Kontext anpasst.