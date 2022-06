Die 10 schönsten Pavillons als Highlight in eurem Garten

Falls ihr nicht nur die Sommer-, sondern auch die Wintermonate in eurem Pavillon genießen möchtet, solltet ihr auf ein Modell wie im Bild oben setzen. Hier könnt ihr mit einem eingebauten Ofen auch an kälteren Tagen richtig einheizen und euch in gemütlichen Sesseln die heimelige Atmosphäre in vollen Zügen genießen. Fragt am besten bei Experten für Gartengestaltung nach, wie ihr einen solchen Pavillon am besten in euren Garten integriert!