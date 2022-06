Das Reihenhaus, das alle anderen neidisch macht

Das Reihenhaus, das wir euch in diesem Artikel zeigen, wurde dank des Teams von BTL Property LTD zu einem Star in der Nachbarschaft. Die Bauherren wünschten sich mehr Wohnfläche, ein modernes Interieur und einen schönen Garten. All diesen Wünschen kam das Generalunternehmen nach und kreierte für die Familie einen modernen Wohntraum. Wir nehmen euch mit auf eine kleine Rundtour durch den Garten sowie den Anbau und lassen euch auch einen Blick in die privaten Räume des Dachgeschosses werfen.