Top 5 der Woche: Gartentricks und Häusertipps

Die Woche ist fast um und an so einem Sonntagmorgen lassen wir die ganz gerne noch einmal Revue passieren und präsentieren euch die Highlights. In dieser schmucken Zusammenfassung bekommt ihr eure 5 beliebtesten Artikel noch einmal auf dem Silbertablett serviert. Mit dabei sind tolle Gartengestaltungsideen, schicke Hauseingänge und umwerfende Tipps für die Terrasse. Also, Füße hoch und zurückgelehnt, los geht's mit unserer Hitparade!