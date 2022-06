10 Gründe, die für ein Haus mit Flachdach sprechen

Häuser mit Flachdach passen sich nicht nur unkompliziert den sich ändernden Wünschen und Vorstellungen seiner Bewohner an, sondern integrieren sich auch harmonisch in die Umgebung, ganz egal, wie diese auch aussehen mag. Ob direkt am Meer, mitten in den Bergen, im Wald, auf weiter Flur oder in der Großstadt – gut gemachte Flachdachbauten sind wahre Anpassungskünstler, die es verstehen, nicht unangenehm aufzufallen oder störend hervorzustechen, sondern sich stattdessen homogen in jedes Landschaftsbild einzufügen.