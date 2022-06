Winterlich Wohnen im Chalet

Das Wort chalet leitet sich von dem lateinischen Wort cala ab, was etwa so viel wie geschützter Ort bedeutet. Kein Wunder also, dass das Wohnzimmer unseres Chalets ein gemütliches, geborgenes Gefühl vermittelt. Auch in diesem Raum trägt die Verwendung von vielen hölzernen Elementen zu diesem Feeling bei, genauso wie die ansprechend arrangierte Sitzlandschaft in helleren und dunkleren Brauntönen. Hier und da setzt ein lindgrünes Kissen erfrischende Farbakzente.