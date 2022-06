Strandhaus in Japan

Das Strandhaus ist Richtung Süden ausgerichtet und präsentiert sich zur Wasserseite extrovertiert. Hervorgerufen wird diese Erscheinung durch die Glasfronten, die ein transluzentes Gebilde bieten und einen größtmöglichen, natürlichen Lichteinfall kreieren. Begrenzt wird das Grundstück durch den markanten orangefarbenen Cortenstahl. Dieser Cortenstahl besitzt, im Gegensatz zu unlegiertem Stahl, eine erhöhte Widerstandskraft gegen die natürliche Korrosion und eignet sich damit hervorragend für die salzige Luft am Meer. Unter dem Einfluss der Witterung bildet sich eine Deckschicht, die diesen Vorgang verlangsamt. Cortenstahl oder witterungsfester Baustahl, hat einen besonderen puristischen Reiz in einem leicht changierenden Farbton. Zugleich warm und doch rau – in erdigen Tönen zwischen Rot und Braun-Schwarz, besticht das Material in der architektonischen Gestaltung. Im Fassadenbau polarisiert die rostige Oberfläche enorm, da sie von manchen als billig wahrgenommen wird. Das ist allerdings ein Irrtum, denn die bildende Schicht, die Rost enorm gleicht, dient als Schutzmechanismus und als gestalterisches Element zugleich. Ein spannendes Material, das aufgrund der krassen farblichen Entwicklung ein spezieller Eyecatcher ist.