Faszinierende Verbindung von Architektur und Wasser

Über den glänzenden Natursteinboden mit den andere Wohnräumen verbunden ist die moderne Küche, deren Fronten in einer abwechslungsreichen Holzoptik gehalten sind. Die Hängeschränke sind versetzt an die Wand angebracht und bilden so ein abwechslungsreiches Designelement. Die Kücheninsel und die schmale, weiße Bar sorgen dafür, dass die Küche zum Zentrum des Familienlebens wird und eine rege Kommunikation stattfinden kann.