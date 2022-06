Frischer Wind für dein Zuhause

Wer nach einer Lösung sucht, mit der sich ein unscheinbares Bad in ein Wohlfühlparadies verwandelt, wird vielleicht auf dem Flohmarkt oder gar auf dem eigenen Dachboden fündig. Mit einem neuen Anstrich ganz in Weiß oder einer Schicht metallenem Lack erstrahlt das antike Möbelstück in neuem Glanz und verleiht dem Bad eine ganz besondere Atmosphäre. Weitere Ideen, wie sich das Zuhause im Shabby Chic selber gestalten lässt, zeigt unser Magazin.

Besonders stylish wirkt der Raum, wenn verschiedene Stile miteinander vermischt werden oder Deko-Elemente ganz unterschiedlicher Herkunft sich miteinander vereinen. So kann der alte Nachttisch im Landhausstil durch einen darüber hängenden, modernen Druck in hellen Farben ergänzt werden oder der barocke Tisch wird, wie in diesem Bild, mit einer afrikanischen Maske kombiniert.