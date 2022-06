Häuser, die Familien lieben werden

Dieser moderne Bungalow bringt Familien mit der Natur in Einklang, denn seine Hausfassade fügt sich optimal in die umliegende Umgebung ein. Auf zwei Etagen bietet er den perfekten Grundriss für die ganze Familie. Auf der großen Sonnenterrasse können es sich alle Bewohner gemeinsam gut gehen lassen. Der Kontrast zwischen anthrazitfarbenem Dach und Holzfassade verleiht dem Bungalow einen starken Charakter, die großen Fenster tun ihr Übriges. Sie sind stilvoll und praktisch, denn sie lassen natürliches Licht in den Wohnraum und die Blicke der Bewohner in die Natur schweifen.