Wie die richtige Tapete dein ganzes Schlafzimmer verschönert

Allein mit einer Tapete Schlafzimmer in Wohlfühloasen zu verwandeln, gelingt mit Leichtigkeit, solange man sich an die Auswahl hält, die unserer Experten zur Verfügung stellen. Diese bewegen sich mit ihrem Sortiment weit weg von verstaubten Mustern und gedeckten Farben. Tapetenkreationen als solche erachten sie als Kunst, die es zu reanimieren gilt. Mit diesem Antrieb knüpfen sie an eine Gestaltungstradition an, die nichts mit dem biederen Image gemein hat, das der Wandtapete bisweilen anhaftete.

Aus dem Orient stammt diese Art des Wandschmucks, der als Importware in die europäischen Adelshäuser des Mittelalters gelangte. Zunächst noch in Form von Wandteppichen, wurden diese schließlich nach erfolgreichem Experimentieren von der Papiertapete abgelöst. Das Zeitalter der Industrialisierung war derweil angebrochen, sodass die Massenfertigung von Wandtapeten nicht lange auf sich warten ließ. Mit den neuen Produktionstechniken wurde auch die kunstvolle Gestaltung der Tapetenmotive rationalisiert, sodass letztendlich vom royalen Glanz und der orientalischen Ornamentik wenig blieb.

Warum gerade für die Raumgestaltung des Schlafzimmers an Tapeten gedacht werden sollte, liegt auf der Hand. Wandtapeten waren einst – und sind erneut – eine Kunstform, die Wände dekorativ und umfassend gestaltet. Also lautet für die Tapete im Schlafzimmer das Motto: Was für die Königspaläste von damals richtig war, kann für die Schlafgemächer von heute nicht falsch sein. In Anlehnung an die rühmlichen Anfänge der Tapete, stellen wir in diesem Ideenbuch 11 Inspirationen vor, die zeigen, wie Tapeten Schlafzimmer gemütlich gestalten.