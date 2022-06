Mit diesen Inspirationen kannst du dein Wohnzimmer neu gestalten

Je länger man in einer Wohnung wohnt, desto mehr scheint sich in den vier Wänden anzuhäufen. Schnell kann das Wohnzimmer überladen wirken, sodass die Fülle an Kleinkram die Augen und Nerven reizt. Unschöne Gefühlsausbrüche wie diese haben in der Wohlfühloase Wohnzimmer nichts zu suchen, sodass ein Wochenende des Entrümpelns, Ordnens und Aufräumen Abhilfe schaffen sollte. Schneller könnt ihr Wohnzimmer neu gestalten, wenn geräumige Wohnzimmerschränke in die Raumgestaltung eingeplant werden. Hinter verschlossenen Türen befindet sich nun der nützliche und unnütze Kleinkram, der somit vor euren Augen verschwinden und eure Nerven schonen darf.