10 Möglichkeiten, deine Küche modern zu gestalten

Dieses Beispiel unseres Experten zeigt, wie in Loft-Wohnungen Küchen modern konzipiert werden. Gerade in derartig offen geschnittenen Grundrissen erweist sich das Einbetten der Küche als problematisch. Die abgebildete Lösung präsentiert für solche Fälle den Küchenbereich als „Raum-im-Raum Architektur“. Dazu wurde in den bestehenden Wohnraum eine zusätzliche Mauer und herabgesetzte Zimmerdecke eingezogen, die gemeinsam einen abgrenzenden Raumabschnitt andeuten. Hierin sind die Küchenmöbel verortet, die zu einem Teil die Theke formen. Das Einbringen von Küchentheken in die Raumgestaltung ist nicht allzu neu. Was diese Küche modern macht, ist die Ausrichtung der Unterschränke an diesem Möbel. Nicht in den Bereich der Küche, sondern in den weitläufigen Raum lassen sich diese Unterschränke öffnen, womit sich die Raum-in-Raum Situation gen Wohnung öffnet und dem typischen Charakter der Loft-Architektur entspricht.