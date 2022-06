Schlichter Luxus mit überzeugenden Details

Die Ton der hellen Steinfliesen geht im Badezimmer in das elegante Weiß der Wände über. Im Bad bieten, ebenso wie im Wohnzimmer, Nischen in der Wand Abstellfläche. So bleibt die Schlichtheit des Raumes erhalten, ohne dass zusätzliche Möbel sie durchbrechen müssten. Die von den Bodenfliesen umrahmte Wanne wird durch das in die Decke eingelassene Oberlicht effektvoll in Szene gesetzt.