Wände in 3-D-Optik

Für die Gestaltung der dynamisch wirkenden Paneele wird umweltfreundlicher REA-Gips verwendet. Diese Art von Gips zeichnet sich durch hohe Qualität und Reinheit aus, denn ihm werden keine zusätzlichen Stoffe und Mineralien beigemischt. Somit ist er schadstofffrei und positiv für unser Raumklima. Da der Gips zudem strapazierfähig und nicht brennbar ist, kann er auch bedenkenlos für die Wandgestaltung im Kinderzimmer verwendet werden.

Auch in öffentlichen Bereichen wird diese Wandverkleidung gerne verwendet. Mit einer besonderen Imprägnierung können die Wandpaneele auch in Wasserbereichen wie dem Badezimmer oder einem Pool als Dekoration dienen. Und selbst in einigen TV-Produktionen erkennt man die Kreationen unserer Experten von LOFT DESIGN SYSTEM wieder: Wer dieses Jahr Big Brother gesehen hat, erinnert sich nun vielleicht an die Wände im Schlafzimmer oder das Dekoelement im Sprechzimmer, direkt hinter den Bewohnern.