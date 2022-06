Die Küche wohnlicher gestalten

Die Küche ist nicht unbedingt der Ort, an dem wir gerne mehr Zeit als notwendig verbringen. Oder habt ihr es euch schon einmal zum Lesen in der Küche gemütlich gemacht? Die Gründe dafür sind naheliegend: Die Küche ist voller Essensgerüche, die wir nicht jederzeit gerne in der Nase haben möchten und das Mobiliar des Raums lässt in der Regel in Bezug auf Gemütlichkeit zu wünschen übrig. Deshalb bevorzugen wir lieber die Couch im Wohnzimmer oder gleich das Bett als Ort zum Lesen.

Doch wir zeigen euch anhand einiger Beispiele unserer Experten, dass die Küche mehr sein kann, als nur der Ort, an dem wir backen und kochen. Das Stichwort lautet: Wohnlichkeit! Wir verraten euch, was ihr alles braucht, um eure Küche heimeliger und gemütlicher werden zu lassen.