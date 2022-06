7 geniale Inspirationen für Küchen im klassischen Stil

Kontrastreiche Farben in der Küche ermöglichen visuell bemerkenswerte Akzente, in dem das Vorhandensein von Weiß mit einer Menge an Tönen dunkler Farbgebung geschickt kontrastiert. Diese Küche aus Holz wird von weißen und schwarzen Marmorplatten ergänzt, die für den nötigen Luxus-Faktor sorgen. Eine dekorative Wand aus schwarzem Stein hinter dem Herd vervollständigt das moderne Flair der Küche.

Auf der anderen Seite kontrastiert die Kücheninsel mit ihren dunkelblauen Fronten und einer glänzenden Marmorplatte in Weiß mit den schwarzen Akzenten. Ein Tisch aus warmem Holz in Naturtönen ergänzt nicht nur das Farbkonzept gekonnt, er bietet auch den perfekten Ort, um gemeinsam das Essen zu genießen. Stylishe Lampen im industriellen Stil setzen moderne Akzente an der Decke und fungieren als besonderer Eye-Catcher.