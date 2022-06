Minimalistisches Penthouse mit Wow-Faktor!

Wir kehren um. Es ist Zeit, die anderen Räume zu entdecken. Der Weg durch den Essbereich führt uns zu einer offen gehaltenen Küche. Die funktionelle und dennoch elegante Küche ist perfekt an die Raumgestaltung angepasst. Eine großzügige Kücheninsel bietet zusätzlichen Platz und ist mit seinen schlichten Korbhockern ein idealer Treffpunkt. Eine Designer-Leuchte in schlichter weißer Farbgebung veredelt die moderne Gestaltung des Küchenbereichs zusätzlich.

Natürlich begegnen wir auch hier dekorativen Holzelementen – ob an den Korbhockern, dem Türrahmen, dem Boden oder der Kücheninsel. An der Wand befindet sich das erforderliche Funktionspaket : Küchengeräte, Ofen, Spüle, Schränke und Herd. Durch die zurückhaltende weiße Farbgebung bettet sich die Küchenzeile perfekt in die weiße Wandgestaltung ein. Durch eine Glastür mit Holzrahmen gelangt man auch von der Küche schnell in den Außenbereich.