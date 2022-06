Stilvolle Altbauwohnung in Budapest

Direkt an den offenen Essbereich schließt sich die Küche an. Deren Fronten wurden in einem glänzenden und pflegeleichten Lack gewählt. Sie wirken der bunten Möblierung entgegen und verleihen dem gesamten Raum Struktur. Alle Mitglieder der Familie können beim Kochen eingebunden werden, da der Küchenblock von drei Seiten zu erreichen ist und so genügend Platz zum Bewegen bleibt. Neben der Dunstabzugshaube, die ein von der Decke hängendes Quader ist, säumen mehrere einzelne Leuchten die Decke. Diese haben eine geschwungene Glühbirne und erzeugen ein besonders helles Licht, das sich für Arbeitsflächen besonders gut eignet. Großen Wert wurde bei dem Umbau darauf gelegt, die besonderen Materialien des Altbaus zu erhalten und diese im gleichen Stil wieder einzubauen. Der Boden der Küche wurde bei der Neukonzipierung mit alten Fliesen ausgelegt, die ein klassisches Schwarz-weißes Rautenmuster aufweisen. Kontrastreich gestaltet sich dazu das edle Eichenparkett; dieses markiert eine optische Grenze zum Wohnbereich.