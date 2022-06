homify 360°: Minimalistische Einrichtung eines Einfamilienhauses

Beginnen wir mit dem schönsten Raum im Haus: das Badewannenzimmer . Dieses etwa 15 Quadratmeter große Zimmer dient lediglich dem Badevergnügen. Eine freistehende Badewanne wurde in die linke Ecke des Raumes platziert, dem gegenüber stehen ausschließlich zwei Sessel, die aus den Zeichnungen des Grundrisses zu entnehmen sind. Unüblich ist die Verwendung von Holz in Bereichen, in denen das Eindringen von Nässe droht. Ist der natürliche Werkstoff jedoch versiegelt und mit einer speziellen Schutzschicht ummantelt, ist der Gebrauch selbst im Badezimmer unbedenklich. Durch den Parkettboden entsteht ein wohnliches Flair in dem ungewöhnlichen Raum. Zusätzlich tragen die langen, weißen Vorhänge dazu bei, die heimelige Atmosphäre zu unterstreichen. Neben dem dekorativen Nutzen dient die Gardine natürlich als Sichtschutz vor neugierigen Blicken. Aufgrund der gebogenen Führungsschiene des Vorhangs wird die organische Formensprache der Badewanne unterstrichen.

Weitere Anregungen zu Badewannen findet ihr in dem Ideenbuch: Besondere Badewannen