Weißes Einfamilienhaus

Die innenarchitektonische Gestaltung passt sich dem Bild der Fassade an: Helle Farben und eine einfache Strukturierung machen das Design aus. Die Möblierung des Hauses ist enorm hochwertig. Wenige, aber ausgewählte Stücke stellen die Einrichtung. Überfluss und Schnickschnack in Form von Dekoration finden in diesem Gebäude keine Verwendung. Jedes Teil hat so seine spezielle Funktion und einen gesonderten Nutzen. Das Wohnzimmer wurde gänzlich in Weiß gestaltet, vom Sofa bis zu den Vorhängen. In den oberen Geschossen findet sich ein Holzboden, der eine angenehme Fußwärme verströmt. Über die Türen erhält man Zugang zu dem großen Balkon.