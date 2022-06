homify 360°: Deutschlands erstes Wohn- und Geschäftshaus im Passivhaus-Standard

Für dieses Projekt haben die A-Z Architekten 2003 zurecht den deutschen Architekturpreis verliehen bekommen. Die Begründung der Jury: Ein Stadthaus in einer Baulücke zu platzieren scheint alltäglich zu sein. Um so beruhigender, dass man sich ihr mit so viel wohltuender Normalität entledigen kann, wie dies in Wiesbaden geschehen ist. Nicht nur Wohnen, Arbeiten und deren Mischform unter einem Dach, sondern auch der für diesen Bautypus neue Passivhausstandard und die in diesem Rahmen noch mögliche Transparenz sind mit großer Selbstverständlichkeit vorgestellt. Die ehemalige Baulücke in der Wiesbadener Innenstadt wurde nicht nur mit Leben gefüllt, sie ist auch ein beispielhaftes Exemplar, dafür, dass sich Design und eine nachhaltige Energieversorgung keineswegs widersprechen müssen. Heute finden sich, neben dem eigenen Architektur-Büro, vier Mietwohnungen und ein Penthouse in dem sechsgeschossigen Effizienzhaus.