Ein futuristisches Gebäude für Mercedes-AMG

Äußerlich fügt sich das Bauwerk homogen in das Corporate Design von Mercedes-AMG ein. Große, weiße Flächen aus Alucobond umschließen den hochwertigen Bürobereich und bilden trotz der Geradlinigkeit eine dynamische Form des Gebäudes. Farblich setzt sich ein Teil des Erdgeschosses von dem strahlenden Weiß der oberen Etagen ab. Die verwendeten schwarzen Platten aus Alucobond rücken die Etage in den Hintergrund und verleihen dem Gebäude so mehr Tiefe und einen dreidimensionalen Effekt. Alcubond ist eine Verbundplatte, bestehend aus zwei Aluminium-Deckblechen mit einem Kunststoffkern. Die flexiblen Materialeigenschaften ermöglichen innovative Lösungen für die ganze Bandbreite der Architektur und finden sich in modernen Entwürfen immer öfter wieder.