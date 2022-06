6 Einblicke in ein überraschendes Familien-Loft

Heute möchten wir damit beginnen, euch die Küche des Lofts zu zeigen. Mittig im offenen Wohnraum platziert, trennt außer einr schwarz-weiß marmorierte Arbeitsfläche nichts die Küche vom restlichen Loft. Wichtig bei einer solchen Positionierung ist eine gute Abzugshaube, um ungewünschte Gerüche von Sofa und Co. fernzuhalten. Ansonsten ist es eine tolle Idee, seine Küche nicht in einem separaten Raum zu verstecken: Vor allem, wenn sie so schick aussieht, wie diese hier. Der Koch kann während der Zubereitung der Speisen mit den Gästen sprechen und bleibt so eingebunden in das Geschehen im restlichen Raum.

Schon in der Küche findet sich die spezielle Mischung aus neutralen Naturmaterialien wie Holz und Stein mit knalligen Farbakzenten – hier quietschgrün – die dieses Loft so einladend und besonders macht.