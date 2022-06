10 Ideen für außergewöhnliche Schlafzimmer

Das erste Schlafzimmer in unserer Sammlung besticht nicht nur durch edle und samtige Textilien, sondern auch durch luxuriöse Baumaterialien, die euch an jedem Abend in ein beeindruckendes Gemach wie in einem Schloss einladen. Eine edle Steinmauer in Kombination mit Beton, Holz und Glas sorgt für unvergessliche Momente in eurem bequemen Doppelbett. Zusätzlich wird hier auch mit Lichtakzenten gespielt – ein gekonnt inszeniertes Detail, das sonstige Deko-Elemente überflüssig macht.