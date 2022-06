Modern und traditionsbewusst: Dieses Haus kann beides

Heute zeigen wir euch ein Haus, das von den Bauherren so eigentlich gar nicht geplant war, letztendlich ihre Herzen aber doch im Sturm eroberte. Anfänglich träumten die Kunden unserer Experten vom Bauunternehmen Fingerhaus von einem supermodernen, minimalistischen Flachdachbau im kubischen Stil, doch der strenge Bebauungsplan für ihren Bauort in Niedersachsen machte ihnen einen Strich durch die Rechnung und schrieb stattdessen Form-, Farb- und Materialgebung genau vor. Also wurde es ein vollverklinkertes Haus mit Satteldach, das sich harmonisch in die Nachbarschaft einfügt, dabei aber trotzdem stolz seinen ganz eigenen Charakter behält.