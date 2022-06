Modernes Einfamilienhaus punktet mit klassischer Eleganz

Wer den Bau eines Eigenheims plant, will meist gleich einen ganzen Katalog an Aspekten vereinen. Das Haus sollte in puncto Modernität, Funktionalität, Stil, Komfort und Eleganz den Ansprüchen genügen. Wichtig ist zudem die hohe Qualität der Materialien sowie die Energieeffizienz, sodass über die Jahre hinweg Energie und Geld eingespart werden kann. Bei so vielen Bedingungen ist es nicht einfach, das Konzept zu finden, das wirklich hundertprozentig passt. Doch das Einfamilienhaus des Architekturbüros Archon+ Projekty Domów könnte tatsächlich den Geschmack vieler Familien treffen. Es ist ein klassisches Massivhaus, das mit praktischen sowie stilvollen Wohnräumen überzeugt. Es orientiert sich in seiner Raumaufteilung an den Bedürfnissen einer typischen Kleinfamilie mit Eltern und zwei Kindern. Riskiert einen Blick – vielleicht ist es das Haus, das ihr schon lange gesucht habt.