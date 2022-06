Schluss damit! 6 Dinge, die du in der Küche immer falsch machst

Eine Gusseisenpfanen sollte niemals mit Spülmittel in Kontakt kommen, geschweige denn, in der Spülmaschine gereinigt werden. Was man stattdessen tun sollte: Die Pfanne direkt nach Gebrauch mit einem Küchentuch auswischen – auf keinen Fall mit einem Scheuerschwamm! In einem noch leicht warmen Zustand lassen sich Essensreste am leichtesten Entfernen. Sollte man später feststellen, dass doch noch etwas eingebrannt ist, kann dies durch eine kurze Erwärmung der Gusseisenpfanne problemlos entfernt werden.