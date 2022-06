7 tolle Einrichtungsstile für dein Schlafzimmer

Ein Kopfteil kann das Erscheinungsbild des Schlafzimmers völlig verändern. Ist es vorhanden, kommt kein Blick an ihm vorbei. Auf dem Markt gibt es eine große Fülle an möglichen Kopfteilen. Sie können Bestandteil des Bettes sein, aber auch aus einer Wandgestaltung bestehen. In diesem Zimmer ist das Kopfteil so gestaltet, dass sowohl seine Größe, als auch seine Farbe außergewöhnlich hervorstechen und dem Schlafzimmer ein lebhaftes Ambiente verleihen. Die warmen und zurückhaltenden Töne der Wände und des Bodens sowie des Teppiches ermöglichen es dem modernen Blau des Kopfteils, besonders zur Geltung zu kommen.

