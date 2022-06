7 Gewohnheiten, um dein Zuhause immer sauber zu halten

Die Zeitung von vorgestern, die unbezahlten Rechnungen und ein Roman, den ihr schon vor einem halben Jahr begonnen und nie zu Ende gelesen habt – all dies bleibt im Alltag häufig über Wochen oder sogar Monate liegen. Das ist zwar ganz normal, gehört aber zu den Dingen, die ihr euch lieber ganz schnell abgewöhnen solltet. Auch wenn ihr die Vorliebe des Sammelns mit vielen anderen Menschen, denen es schwer fällt, für Ordnung in ihrem Haushalt zu sorgen, teilt.

Ihr solltet euch zunächst einmal von dem gemütlichen Sammler-Leben verabschieden und alle Elemente ordentlich wegräumen, die im Wohnzimmer, Schlafzimmer, der Küche und allen weiteren Räumen verstreut herumliegen. Das ist der erste Schritt in Richtung Besserung, dann dann seht ihr erst einmal all eure Möbel in ihrem vollen Glanz und eure Wohnung mal wieder aus einer völlig neuen Perspektive. Gewöhnt euch nach und nach an, Gegenständen, Dokumenten und anderen Alltagselementen gleich einen festen Platz in eurer Wohnung zuzuordnen. So kann es gar nicht dazu kommen, dass eure Kaffee-Ecke wieder in Papierkram versinkt oder eure Kücheninsel so vollgestellt ist, dass ihr keine Zwiebeln mehr schneiden könnt.