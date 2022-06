10 italienische Möbel, die dein Zuhause aufpeppen

Bella Italia – was bedeutet das nicht alles für uns? Gutes Essen, vortrefflicher Vino, tolles Wetter, schöne Landschaften. Italien hat sehr viele Vorzüge, die uns Deutsche Jahr für Jahr in den Süden Europas ziehen. Der Lebensstil der Italiener ist dem Schönen zugewandt, die Einheimischen mögen die Kunst, das Formvollendete, sie sind dabei auch noch ziemlich entspannt. Manch einer hierzulande will sich deshalb auch das Dolce Vita aus dem Urlaub mit nach Hause nehmen. Womit wir schon beim nächsten Pluspunkt der Italiener wären: Nein, nicht der wöchentliche Gang ins Ristorante um die Ecke, sondern ihr Möbeldesign. Das ist weltweit hoch geschätzt aufgrund seiner Exklusivität und Zeitlosigkeit, es überzeugt durch seinen vielfältigen Stil. Die Designs der Möbel sind mal klar, mal aber auch sehr verspielt. Die Italiener mögen es mal sehr klassizistisch, dann aber auch wieder sehr modern. Man kann sich das ganze Haus nach der italienischen Art einrichten, vielleicht nur einen Raum, oder auch im gesamten Wohnbereich Möbel sowie kleine Dekoartikel und Accessoires verteilen. Welche Möglichkeiten es unter anderem gibt, stellen wir euch in den folgenden zehn Beispielen des italienischen Möbeldesigns für zu Hause einmal genauer vor.