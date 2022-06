10 Ideen, wie du deinen Schlafbereich abtrennen kannst

Das Schlafzimmer ist wunderbar groß, aber irgendwie fehlt es an Struktur? Oder mangelt es im kleines Haus oder in der Einraumwohnung an einem gemütlichen Rückzugsort? Dann findet ihr nun Inspirationen, wie ihr eine Umgestaltung des Schlafzimmers selbst in die Hand nehmen könnt. Wir zeigen euch 10 originelle Ideen, wie ihr einen Raum aufteilen und für mehr Privatsphäre im Schlafbereich sorgen könnt.