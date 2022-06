7 Innenhöfe, die euren Alltag verschönern

In diesem Innenhof kann gemütlich beisammen gesessen werden, denn ein großer Tisch bietet Platz für acht Personen. Auch einen Pool gibt es in dem gefliesten Rückzugsort. Zum Trocknen stehen Sonnenliegen bereit. Die angrenzende Wand aus Naturstein sorgt für den rustikalen Look des Innenhofs, der sich trotz geringer Quadratmeter in einen Open-Air-Traum verwandelt hat.

