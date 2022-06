Cooles Stadthaus: keine Kompromisse in Sachen Stil

Die Kombination von alt und neu ist am besten an der Außenfassade des Hauses zu erkennen. Als Überbleibsel aus den 1930er Jahren sind nach der Sanierung die typisch roten Ziegelsteine in den beiden Obergeschossen erhalten geblieben. Ihre Aktualität erhält die Architektur zum einen durch die großen Fenster, zum anderen durch den modernen, weiß verputzten Anbau im Erdgeschoss. Der weitläufige Garten bietet Kindern sowie Erwachsenen einen tollen Rückzugsort zum Ausruhen und Spielen. In unseren Augen ist dieses Sanierungsprojekt perfekt gelungen.