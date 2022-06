Tour durch eine Wohnung im modernen Landhausstil

Der erste Blick in die Wohnung zeigt schon gleich deren Besonderheit: Es sind die Holzbalken, die sich in jedem Raum wiederfinden und einen unverkennbaren Charakter mit sich bringen. Bei solch einer fantastischen Basis wären Möbel von der Stange völlig fehl am Platz. Hier müssen Möbel rein, die ebenfalls eine gewisse Stärke haben und eine Geschichte erzählen können. Die Unikate von woodboom können das!

Bei dieser Aufnahme fällt sofort die Küche ins Auge, die mit Fronten aus Kiefer verkleidet wurde. Eigens dafür angefertigte, gebogene Griffe aus Metall sorgen für den individuellen Look. Apropos individuell, wer kann schon von sich behaupten, in seiner rustikalen Küche ein Waschbecken aus Kupfer zu haben? Unsere Möbelexperten haben diese ungewöhnliche Idee realisiert und somit das zweite Highlight in der Küche geschaffen. Ingesamt ist die Küche ein perfektes Beispiel dafür, wie die Experten mit möglichst geringem Materialaufwand einen hochwertigen Look erzeugen können.