7 Ideen, die euren Garten zum Paradies machen

Egal, wie groß oder klein euer Garten ist – ihr habt bestimmt schon euer ganz persönliches Lieblingsplätzchen gefunden, an dem ihr euch besonders wohlfühlt. Unser Tipp: Richtet es euch so gemütlich wie möglich ein. Ob mit Holzbank oder Hängematte, von Pflanzen umgeben oder am Pool, bleibt vollkommen euren individuellen Wünschen und Vorstellungen überlassen. Hauptsache ihr könnt hier so richtig gut entspannen.