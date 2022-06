7 wertvolle Tipps für einen kleinen Balkon

Stellt euch mal vor, ihr könntet euren Balkon als Homeoffice benutzen. Zu klein? Nicht mit diesem fantastischen Tisch. Er wird einfach in das Gerüst eingehängt, Laptop drauf, fertig! Dafür ist doch wirklich überall Platz. Natürlich hält das Tischchen mit integriertem Blumenkasten auch die Kaffeetasse oder das Lieblingsbuch. In den Knallfarben Orange und Rot oder etwas zurückhaltender in Anthrazit und Blau hübscht dieses Accessoire jeden Balkon auf und sei er noch so klein.