Ein Landhaus voll glamouröser Geheimnisse

In der Küche sorgen auslandende Glasfenster und Glasscheiben an der schrägen Decke für eine Fülle an Licht, von der so mancher Sternekoch träumen würde. Moderne Geräte und hochglänzende Arbeitsplatten aus Stein werden durch matt-weiße Küchenmöbel im Landhausstil ergänzt.