Die perfekte Innenausstattung für jeden Raum

Das Schlafzimmer ist ein geeigneter Raum für eine fantasievolle Innenausstattung. In kaum einem anderen Raum könnt ihr euch so kreativ austoben, wie in der Oase zur Entspannung. Hier kann ein Bett auch einfach aus zwei Matratzen auf einer Holzkonstruktion entstehen.

Ein eindrucksvolles Kopfende, welches aus einer eindrucksvollen Holzplatte besteht und an der Wand installiert wird, krönt schließlich das individuelle Bett. Eine anspruchsvolle Beleuchtung lässt sich mühelos an der Wand befestigen oder auf dezente Nachttische platzieren, die sich in die Inneneinrichtung einfügen.