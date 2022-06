Die coolsten Wohnideen für Wohnzimmer

Eine gute Wohnidee für Wohnzimmer sind minimale Einrichtungen in modernem Design. Die Einrichtung wirkt sehr edel, obwohl diese meistens auch sehr übersichtlich in ihrem Umfang ist. Bei diesem Einrichtungsstil geht es jedoch auch in erster Linie um die Funktionalität.

Die Wohnidee sollte die Feinabstimmung des gesamten Wohnzimmers berücksichtigen, sodass auch die Decke einbezogen wird. Besonders hinsichtlich der Beleuchtung sollten verschiedene Varianten in Erwägung gezogen werden, damit ihr am Ende auch ein wirkungsvolles Wohnzimmer erhaltet. Sollte der Fokus auf den Farben Weiß und Schwarz liegen, wäre es sinnvoll mit dem Bodenbelag einen angemessenen Kontrast zu erzeugen.