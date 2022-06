Anspruchsvolles Fertighaus für moderne Familien

Das Haus, das wir euch heute vorstellen, dürfte all diejenigen unter euch begeistern, die sich den Traum vom anspruchsvollen, modernen Wohnen erfüllen und darauf nicht ewig warten wollen. Es handelt sich um ein Fertighaus des Bauunternehmens Fingerhaus, das entweder genauso umgesetzt werden oder aber nach euren Wünschen individualisiert werden kann. So oder so überzeugt es mit modernem Design, ausgezeichneter Qualität, Energiekompetenz, Nachhaltigkeit und jeder Menge Wohnkomfort. Hier kommen die Bilder zum Projekt.