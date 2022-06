Modernes Haus der Superlative

Heute führt uns unsere Reise ins idyllische Oberbayern, wo sich eine Familie vom Architekturbüro Baufritz ihren ganz persönlichen Wohntraum erfüllen ließ. Gewünscht war ein Ökohaus, das Trend und Tradition vereint und eins mit der Natur wird. Der ökologische Anspruch wird dabei durch 37 cm dicke Energieholzwände mit patentierter Holzspänedämmung, durch ein umweltfreundliches Heizungssystem mit Wärmepumpe und Erdwärmetiefensonde und eine automatische Wohnraumlüftung inklusive Pollenfilter erreicht. Der Heizenergiebedarf liegt so bei lediglich 28 kWh je Quadratmeter Wohnfläche und Jahr. Wir zeigen euch, was dieses beeindruckende Einfamilienhaus sonst noch so drauf hat und wie es auch in Sachen Design und Funktionalität auf ganzer Linie überzeugt.